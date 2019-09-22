Экономическое благополучие России предложили измерять самогоном

Согласно данным, в ближайшее время ожидается рост доходов россиян Фото: Анна Майорова © URA.RU

В России могут ввести Индекс производства самогона. Сообщается, что эти данные позволят судить об экономическом благополучии в стране.

«Рост потребления самодельного или нелегального алкоголя означает снижение реальных доходов граждан», — объяснил «Российской газете» директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец. Также он отметил, что за последний год производство самодельного алкоголя в России практически не растет — это, по его оценкам, говорит о том, что в ближайшие месяцы мы увидим рост реальных доходов граждан.

Согласно данным опроса Института социально-экономических исследований, на сегодняшний день чаще всего изготовлением алкоголя занимаются жители Ульяновска, Саранска, Астрахани, Липецка и Новороссийска. При этом в городах с населением более 250 тысяч человек о случаях изготовления алкоголя знают лишь 4,5% респондентов, а о продажах — 1%.