Экс-артист Большого театра Николай Цискаридзе не знает точный размер своих выплат
Танцора Николая Цискаридзе поразила информации СМИ о размере его же пенсии. Журналисты утверждали, что пенсия артиста составляет 12 тысяч рублей. Экс-солист Большого театра заявил, что даже он не владеет такой информацией.
«Я столько лет уже на пенсии и ни разу ее не снимал. Я не знаю, сколько она. Откуда журналисты знают?» — задался вопросом Цискаридзе в беседе с радиостанцией «Говорит Москва». Артист балета подчеркнул, что пенсия ему начисляется с 33 лет.
45-летний артист Николай Цискаридзе получает досрочную трудовую пенсию. Такую начисляют артистам балета со стажем от 15 лет, исполняющим сольные партии. Цискаридзе работал в Большом театре 21 год.