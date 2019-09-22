Цискаридзе удивил размер его пенсии. «Ни разу ее не снимал»

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Пресс-чай в Николаем Цискаридзе и Екатериной Мечетиной. Сургут, портрет, цискаридзе николай
Экс-артист Большого театра Николай Цискаридзе не знает точный размер своих выплатФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Танцора Николая Цискаридзе поразила информации СМИ о размере его же пенсии. Журналисты утверждали, что пенсия артиста составляет 12 тысяч рублей. Экс-солист Большого театра заявил, что даже он не владеет такой информацией.

«Я столько лет уже на пенсии и ни разу ее не снимал. Я не знаю, сколько она. Откуда журналисты знают?» — задался вопросом Цискаридзе в беседе с радиостанцией «Говорит Москва». Артист балета подчеркнул, что пенсия ему начисляется с 33 лет.

45-летний артист Николай Цискаридзе получает досрочную трудовую пенсию. Такую начисляют артистам балета со стажем от 15 лет, исполняющим сольные партии. Цискаридзе работал в Большом театре 21 год.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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