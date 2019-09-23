Челябинский губернатор подписал первые отставки и назначения в правительстве региона

После вступления в должность Алексей Текслер перезагрузил правительство Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в правительстве Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 23 сентября переназначил на свою должности шестерых вице-губернаторов. Об этом «URA.RU» сообщили собственные источники в правительстве.

Остались при своих должностях первые вице-губернаторы Виктор Мамин и Ирина Гехт, вице-губернаторы Сергей Сушков, Сергей Шаль, Вадим Евдокимов, Олег Климов. Евгений Голицын пока работает в статус и. о. вице-губернатора по внутренней политике, ему передадут новые вопросы. Назначения по министрам будут озвучены позже.

Уже известно, что самые крупные перемены в социальном блоке. Не заключили новые контракты с министром здравоохранения Сергеем Приколотиным и министром социальных отношений Татьяной Никитиной. И.о. руководителя минздрава назначена замминистра Виктория Сахарова, и. о. министра соцотношений — замминистра Татьяна Ильина. По данным «URA.RU» с министром спорта Леонидом Одером, министром образования Александром Кузнецовым заключены новые контракты.

Все правительство Челябинской области ушло в отставку 20 сентября после официального вступления в должность Алексея Текслера, выигравшего выборы главы региона.