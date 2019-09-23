Власти Индонезии назвали 100 причин крушения Boeing 737 MAX

За последний год произошло две катастрофы с лайнерами модели Boeing 737 MAX, из-за чего их сняли с эксплуатации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Власти Индонезии подготовили доклад, в котором указали 100 пунктов, связанных с крушением Boeing 737 MAX местной компании Lyon Air в октябре 2018 года. Об этом сообщила американская газета The Wall Street Journal.

«Официально доклад будет представлен в ноябре после того, как под ним поставят подписи представители производителя», — приводит слова зарубежного издания РБК. При этом документ не будет похож на те, которые составляют в Европе и Америке, и в нем не будут названы главные причины крушения лайнеры.

Вместо этого в докладе будет представлен список из 100 пунктов, в которых говорится о проблемах оборудования самолета и ошибках пилотов. По информации издания, у американской компании Boeing нет претензий к авторам списка и они готовы отправиться в Индонезию, что принять участие в подготовке окончательной редакции документа.

Помимо доклада, к ноябрю регулирующие органы США должны представить идеи по улучшению качества подготовки пилотов. Также должен быть представлен обновленный порядок сертификации лайнеров, что позволит избежать новых аварий.

Эксплуатация самолетов Boeing 737 MAX остановилась из-за крушения двух самолетов этой модели. Сначала Boeing 737 MAX разбился в октябре 2018 года в Индонезии. В результате трагедии погибли 189 человек. В марте 2019 года в Эфиопии произошла новая авиакатастрофа, жертвами которой стали 157 человек. Руководство Boeing признало, что причиной катастроф стал сбой систем, отвечающих за корректировку положения самолета в воздухе.