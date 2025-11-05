Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Краснов пообещал жестко пресекать коррупционные схемы в судах

05 ноября 2025 в 13:08
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Краснов уверен, что его услышат те, кому обращены слова о пресечении коррупции

Краснов уверен, что его услышат те, кому обращены слова о пресечении коррупции

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Верховного суда России Игорь Краснов заявил о намерении решительно противодействовать любым проявлениям коррупции в судейской среде. Работа по этому направлению находится под его контролем. 

«Любые попытки коррупционного поведения будут жестко пресекаться, работа в этом направлении находится под моим личным контролем. Уверен, меня услышат те, кому обращены эти слова», — заявил Краснов в ходе своего первого интервью ТАСС и «Российской газете» после вступления в должность.

В должность главы Верховного суда РФ его назначили в сентябре 2025 года. Высшая квалификационная коллегия судей единогласно поддержала его кандидатуру, передает VSE42.RU. Он также отметил в ноябре, что в России будет ускорен процесс внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ) в деятельность судов. Технологии будут применять для результативного анализа судебных решений. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал