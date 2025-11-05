Краснов пообещал жестко пресекать коррупционные схемы в судах

Краснов уверен, что его услышат те, кому обращены слова о пресечении коррупции Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Верховного суда России Игорь Краснов заявил о намерении решительно противодействовать любым проявлениям коррупции в судейской среде. Работа по этому направлению находится под его контролем.

«Любые попытки коррупционного поведения будут жестко пресекаться, работа в этом направлении находится под моим личным контролем. Уверен, меня услышат те, кому обращены эти слова», — заявил Краснов в ходе своего первого интервью ТАСС и «Российской газете» после вступления в должность.