Краснов пообещал жестко пресекать коррупционные схемы в судах
Краснов уверен, что его услышат те, кому обращены слова о пресечении коррупции
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Глава Верховного суда России Игорь Краснов заявил о намерении решительно противодействовать любым проявлениям коррупции в судейской среде. Работа по этому направлению находится под его контролем.
«Любые попытки коррупционного поведения будут жестко пресекаться, работа в этом направлении находится под моим личным контролем. Уверен, меня услышат те, кому обращены эти слова», — заявил Краснов в ходе своего первого интервью ТАСС и «Российской газете» после вступления в должность.
В должность главы Верховного суда РФ его назначили в сентябре 2025 года. Высшая квалификационная коллегия судей единогласно поддержала его кандидатуру, передает VSE42.RU. Он также отметил в ноябре, что в России будет ускорен процесс внедрения технологий искусственного интеллекта (ИИ) в деятельность судов. Технологии будут применять для результативного анализа судебных решений.
