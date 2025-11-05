Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

В Ярославской области украинские БПЛА повредили нефтеперегонные станции

05 ноября 2025 в 12:57
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Срочная новость , заглушка, ура ру, Срочная новость

Срочная новость

Фото: © URA.RU

В Ярославской области зафиксированы незначительные повреждения объектов нефтепереработки в двух муниципальных округах вследствие налета беспилотных летательных аппаратов противника на энергетические объекты. Согласно первичной информации, жертв и пострадавших не зарегистрировано. На текущий момент последствия инцидента полностью локализованы. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Михаил Евраев.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал