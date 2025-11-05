В Ярославской области украинские БПЛА повредили нефтеперегонные станции
05 ноября 2025 в 12:57
В Ярославской области зафиксированы незначительные повреждения объектов нефтепереработки в двух муниципальных округах вследствие налета беспилотных летательных аппаратов противника на энергетические объекты. Согласно первичной информации, жертв и пострадавших не зарегистрировано. На текущий момент последствия инцидента полностью локализованы. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Михаил Евраев.
