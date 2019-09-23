Отдельную листовку посвятили Якову Свердлову, припомнив ему слова о Екатеринбурге Фото: Анна Майорова © URA.RU

Движение «Екатеринбург Консервативный» устроило в Екатеринбурге антикоммунистическую акцию. В городе расклеили листовки с негативными фактами из биографии известных коммунистов, в честь которых названы многие улицы уральской столицы.

Листовки появились на десяти центральных улицах Екатеринбурга. «О себе и своих „подвигах“ жителям города объявили: Янкель Свердлов, Вальдемар Азин, Карл Либкнехт, Роза Люксембург, Карл Маркс, Анатолий Луначарский, Малышев, Клара Цеткин, Феликс Дзержинский», — сообщили организаторы акции на свой странице «ВКонтакте».

Так, про революционера Ивана Малышева на листовке говорится, что он «вел разлагающую агитацию на военных заводах Урала» во время войны с Японией, а большевик Яков Свердлов в том числе «называл Екатеринбург „скверной дырой“». Оперативно получить комментарий у организаторов «URA.RU» не удалось.

Между тем, православные активисты в Екатеринбурге продолжают бороться за переименование улицы Хохрякова в Тихвинскую. Представитель Музея святости Оксана Иванова рассказала «URA.RU», что в мэрии на эту инициативу ответили отказом, так как на окраине города уже существует переулок Тихвинский. «Но мы продолжим действовать. Будем советоваться с юристами, насколько это правомерно. В городе таких вариантов смешения довольно много — например, улица Ленина есть в двух районах», — отметила Иванова. По ее словам, тогда стоит созвать топонимическую комиссию, чтобы решить проблему повторяющихся названий.

Листовки об известных коммунистах расклеили на десяти улицах города Фото: «Екатеринбург Консервативный», «ВКонтакте»

Организаторы акции намекнули на ее продолжение Фото: «Екатеринбург Консервативный», «ВКонтакте»