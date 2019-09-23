22 сентября 2019
21 сентября 2019
20 сентября 2019

Челябинский экс-министр здравоохранения готовится к новой должности

© Служба новостей «URA.RU»
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Сергей Приколотин, министр здравоохранения Челябинской области. Челябинск, приколотин сергей
Скоро Сергей Приколотин выйдет на новую работуФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Перестановки в правительстве Челябинской области

Экс-министр здравоохранения Челябинской области Сергей Приколотин возглавит территориальный центр медицины катастроф региона. Об этом «URA.RU» стало известно из собственных источников.

Сам Приколотин заявил корреспонденту «URA.RU», что не готов обсуждать свое будущее место работы, потому что пока еще не уволился с нынешнего. «Я пока еще не видел распоряжения об увольнении. Поэтому комментировать нечего», — сказал чиновник.

С Приколотиным не стали подписывать новый контракт после официального вступления в должность губернатора Алексея Текслера. Исполняющим обязанности руководителя Минздрава пока будет работать замминистра Виктория Сахарова.

Государственной бюджетное учреждение здравоохранения «Территориальный центр медицины катастроф Челябинской области» начал работу с декабря 2017 года. Руководит центром Игорь Ребиков, который по данным «URA.RU» скоро перейдет на новую работу

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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Ссылки по теме
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