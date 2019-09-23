Челябинский экс-министр здравоохранения готовится к новой должности

Скоро Сергей Приколотин выйдет на новую работу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в правительстве Челябинской области

Экс-министр здравоохранения Челябинской области Сергей Приколотин возглавит территориальный центр медицины катастроф региона. Об этом «URA.RU» стало известно из собственных источников.

Сам Приколотин заявил корреспонденту «URA.RU», что не готов обсуждать свое будущее место работы, потому что пока еще не уволился с нынешнего. «Я пока еще не видел распоряжения об увольнении. Поэтому комментировать нечего», — сказал чиновник.

С Приколотиным не стали подписывать новый контракт после официального вступления в должность губернатора Алексея Текслера. Исполняющим обязанности руководителя Минздрава пока будет работать замминистра Виктория Сахарова.

Государственной бюджетное учреждение здравоохранения «Территориальный центр медицины катастроф Челябинской области» начал работу с декабря 2017 года. Руководит центром Игорь Ребиков, который по данным «URA.RU» скоро перейдет на новую работу