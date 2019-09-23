Цуканов едет в Югру для важного разговора с Комаровой

Полномочный представитель президента России в УрФО Николай Цуканов в пятницу, 27 сентября, посетит ХМАО. Об этом «URA.RU» рассказали в департаменте общественных и внешних связей Югры.
«Программа визита еще формируется и наполняется, но уже известно, что будет проведено совещание, темой которого станет реализация Указа Президента РФ „О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года“ в Югре», — добавили в депсвязей.
Кроме обсуждения того, как в Югре реализуются нацпроекты, Цуканов вместе с Комаровой посетит нескольких социальных объектов в Ханты-Мансийске. До приезда полпреда в Югру, губернатор Комарова успеет провести прием по личным вопросам, принять участие в нескольких комиссиях, а также в заседании государственного антинаркотического комитета в формате ВКС. В среду глава региона будет находиться в рабочей поездке в Пыть-Яхе, которая завершится открытой встречей с жителями. Традиционно она будет посвящена обсуждению реализации нацпроектов в городе. В четверг Комарова работает в Ханты-Мансийске. В этот день она вручит премии губернатора Югры молодежи, а также проведет заседание правительства.
Ранее «URA.RU» писало, что Цуканов проводит серию выездных совещаний по нацпроектам в регионах. Первое обсуждение состоялось 26 июля в Челябинске. После этого полпред президента России приезжал в Курган, где отчитал областных чиновников за нехватку медицинских кадров, а накануне он посетил Тюмень, где похвалил школы и дороги.