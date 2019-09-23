С экс-владельца Антипинского НПЗ, сидящего в СИЗО, требуют деньги

Экс-владелец Антипинского НПЗ Дмитрий Мазуров (в центре) обвиняется в растрате Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Уголовные дела против бывших руководителей Антипинского НПЗ

Компания «СБК» (принадлежит Сбербанку) подала два иска на 28,4 млрд рублей к предприятию «Нью Стрим Трейдинг», которое принадлежит экс-владельцу Антипинского НПЗ (АНПЗ) Дмитрию Мазурову. Эта информация размещена в картотеке арбитражного суда Тюменской области. Сам Мазуров с 15 июля находится под стражей по обвинению в растрате.

Суд пока не принял решения о том, будут ли рассматриваться иски. Другие подробности дела неизвестны. Кроме того, в тюменский суд поступил иск от Сбербанка (основной кредитор АНПЗ) к компании Мазурова на 105 млн рублей. Связаться с представителями «Нью Стрим Трейдинг» не удалось. В Сбербанк направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию.

Ранее «URA.RU» сообщало, что финучреждение пытается отсудить у «Нью Стрим Трейдинг» более 22 млрд рублей. По этому иску суд пока также не принял решение о начале процесса.

Мазуров был арестован 13 июня, и отправлен в СИЗО. 10 сентября суд продлил ему арест как минимум до 12 декабря. Кроме экс-владельца АНПЗ уголовному преследованию подвергся и бывший гендиректор завода Геннадий Лисовиченко — он объявлен в международный розыск за превышение должностных полномочий. По версии следствия действия менеджеров привели к сложной финансовой ситуации на предприятии, которое находится на грани банкротства.