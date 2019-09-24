Курганские депутаты на первом после каникул заседании повысят налоги

Депутаты соберутся впервые после каникул Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Депутаты курганской областной думы соберутся 24 сентября на первое заседание после летних каникул. Среди вопросов — предстоящее изменение в региональном законодательстве, согласно которому налог на имущество для жителей региона будет рассчитываться по-новому.

С 2020 года налог на недвижимость зауральцам предлагается начислять, исходя из ее кадастровой стоимости, а не инвентаризационной, как это происходит сейчас. Окончательная кадастровая стоимость жилья будет определена в 2020 году.



Ранее законопроект уже рассмотрели на заседании бюджетного комитета думы. Тогда начальник финуправления региона Константин Ермаков заявлял, что резкого повышения цен не произойдет.