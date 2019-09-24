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Курганские депутаты на первом после каникул заседании повысят налоги

© Служба новостей «URA.RU»
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Совместное заседание комитетов областной Думы. Курган, зал заседаний, депутаты курганской областной думы
Депутаты соберутся впервые после каникулФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Депутаты курганской областной думы соберутся 24 сентября на первое заседание после летних каникул. Среди вопросов — предстоящее изменение в региональном законодательстве, согласно которому налог на имущество для жителей региона будет рассчитываться по-новому.

С 2020 года налог на недвижимость зауральцам предлагается начислять, исходя из ее кадастровой стоимости, а не инвентаризационной, как это происходит сейчас. Окончательная кадастровая стоимость жилья будет определена в 2020 году.

Ранее законопроект уже рассмотрели на заседании бюджетного комитета думы. Тогда начальник финуправления региона Константин Ермаков заявлял, что резкого повышения цен не произойдет.

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