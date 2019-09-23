Названа причина массового сокращения чиновников в России

Истинная причина массового сокращения чиновников, которое ожидается в следующем году, — необходимость реализации нацпроектов. По словам экономиста Никиты Масленникова, в данный момент рост экономики сдерживается разросшимся госаппаратом и низким качеством его работы.
«Нацпроекты требуют упорядоченности и реструктуризации всей системы госуправления. Реформа действительно нужна, потому что одно из главных ограничений развития — низкое качество работы наших госуправленцев», — сказал Масленников в разговоре с «URA.RU».
По словам эксперта, о необходимости управленческой реформы говорит тот факт, что на 13 сентября кассовое исполнение нацпроектов составило лишь 47%. «Это свидетельство того, что не все безоблачно и беспроблемно», — отметил он.
Как писало «URA.RU», ранее Минфин анонсировал массовое сокращение чиновников в 2020 году. По словам замминистра Татьяны Нестеренко, это позволит проиндексировать зарплаты оставшихся чиновников до уровня конкурентных на рынке, а не только на уровень инфляции.