Сосед Круга вспомнил детали убийства шансонье

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Круг был убит летом 2002 годаФото: Vadimiztveri / wikipedia.org / CC BY-SA 3.0

Сосед Михаила Круга Вадим Русаков рассказал, как помогал музыканту после покушения. По его словам, артист был в сознании и сам дошел до дома соседа, чтобы попросить о помощи.

«Ничего не говорил про тех, кто стрелял: он их не знал, никого не опознал. Они все были в масках. Когда они стреляли, был салют», — рассказал Русаков телеканалу «Звезда». Он считает, что нападавшие хотели не убить артиста, а, возможно, ограбить или напугать.

Сосед помог Кругу доехать до больницы и передал его врачам. Операция прошла успешно, и уже после нее Кругу стало плохо, добавил Русаков.

Шансонье был убит 1 июля 2002 года. Круг получил огнестрельные ранения и позже скончался в городской больнице. В 2003 году по подозрению в убийстве музыканта был задержан киллер банды «Тверские волки» Александр Агеев. Суд приговорил его к пожизненному заключению за серию убийств. Часть срока он отбывал в ямальской колонии. Ранее «URA.RU» сообщало, что Следственный комитет России раскрыл подробности убийства шансонье.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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