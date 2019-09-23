В Тюмени проверят реанимацию, где родственники умершего устроили погром

Молодой человек умер в реанимации на третий день после ДТП (архивное фото) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Началась доследственная проверка конфликта между родственниками умершего после ДТП молодого человека и врачей отделения реанимации тюменской ОКБ №2. Об этом сообщили в следственном управлении СКР по Тюменской области. Информацию будут проверять по сообщениям в прессе, куда обратились родственники.

«В информации СМИ указано, что двадцатилетний мужчина, попавший в дорожно-транспортное происшествие, 19 сентября 2019 года был доставлен в одну из больниц областного центра, где доктора не оказали ему помощь», — сообщается на сайте ведомства. В ходе проверки будут опрошены свидетели и проведена судебно-медицинская экспертиза. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Как ранее сообщало «URA.RU» со ссылкой на департамент здравоохранения, родственники пострадавшего в ДТП и через три дня умершего в реанимации парня отказались от процедуры изъятия органов для дальнейшей трансплантации. Из-за эмоционального потрясения их реакция на предложение медиков оказалась бурной. Врачам пришлось вызывать полицию из-за того, что родственники начали ломать дверь в отделение. Обе стороны написали заявление в правоохранительные органы. Медработники — об угрозах в их адрес, семья — о неправомерном отключении пациента от системы жизнеобеспечения.