В новой гордуме Челябинска будет меньше портфелей

В новой думе сокращают число руководителей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В городской думе Челябинска нового созыва будет в два раза меньше комиссий, чем при старом составе. Об этом «URA.RU» сообщили собственные источники в «Единой России». Официальные источники эту информацию не комментируют.

«23 сентября состоится второе заседание фракции думы, на котором будет согласована структура думы, кандидатура вице-спикера и руководителей комиссий», — заявили «URA.RU» в региональном отделении партии.

В прежней думе, чьи полномочия истекли 19 сентября, работало семь комиссий и один комитет. У председателя был первый заместитель, оба на штатной основе, и два заместителя на общественных началах. По данным «URA.RU» в новой думе у спикера будет только один заместитель, а число комиссии сократят до четырех. В числе тех структур, что планируется ликвидировать — комитет по этике и комиссию по жизнеобеспечению населения. Последнюю собираются соединить с комиссией по местному самоуправлению. «Но вопрос еще окончательно не решен», — пояснил источник.

20 сентября региональная конференция «ЕР» одобрила на пост спикера кандидатуру проректора Южно-Уральского госуниверситета Андрея Шмидта. Ранее президиум также согласовал кандидатуру вице-спикера — главврача горбольницы №1 Дмитрия Тарасова.

Первая сессия думы нового созыва, где распределят руководящие должности, состоится 23 сентября.