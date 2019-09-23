Роскомнадзор рассказал, когда «подорвут пиратский корабль» Telegram

Мессенджер заблокирован в России с 2018 года Фото: Анна Майорова © URA.RU

В течение года Роскомнадзор покажет результаты работы по блокировке мессенджера Telegram. Об этом заявил руководитель службы по надзору в сфере связи Александр Жаров.

«Я думаю, что в пределах года нам будет, что вам рассказать», — цитирует Жарова РИА «Новости». По его словам, ведомство разрабатывает новую систему противодействия запрещенному контенту. Однако современные механизмы обхода блокировки не позволят заблокировать ресурс, поэтому удастся только нарушить работу сервиса.

Глава Роскомнадзора добавил, что программисты, работающие в Telegram, постоянно меняют настройки мессенджера. «Вопросом мы этим занимаемся, и пиратский корабль когда-нибудь, наверное, мы подорвем по-серьезному», — добавил он.

Весной прошлого года принято решение о блокировке мессенджера Telegram, основателем которого является создатель соцсети «ВКонтакте» Павел Дуров. Глава Роскомнадзора отмечал, что в мессенджере присутствует много нелегального контента. Юристы Telegram заявили, что продолжат добиваться отмены блокировки мессенджера, напоминает RT.