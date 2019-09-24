«Первый канал» анонсировал новое шоу со звездой ТНТ

Вести новое шоу на «Первом канале» будет Гарик Мартиросян
«Первый канал» анонсировал запуск нового музыкального шоу «Щас спою», которое станет комедийным аналогом «Голоса». Премьера состоится 6 октября.
Новый проект будет отличаться профессиональной подготовкой. «Никаких профессиональных исполнителей и выпускников музыкальных школ, главное условие для участия — отсутствие слуха и голоса при непреодолимом желании петь на публике», — приводит «Интерфакс» сообщение дирекции общественных связей телеканала.
Каждый выпуск будет состоять из выступлений пяти вокалистов, а победителем по итогам зрительского голосования станет тот, кто «причинит минимальный вред окружающим». Ведущим проекта станет юморист, резидент и продюсер телевизионных проектов от Comedy Club Гарик Мартиросян.