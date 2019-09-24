23 сентября 2019

«Первый канал» анонсировал новое шоу со звездой ТНТ

© Служба новостей «URA.RU»
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Вести новое шоу на «Первом канале» будет Гарик МартиросянФото: страница Гарика Мартиросяна в Instagram

«Первый канал» анонсировал запуск нового музыкального шоу «Щас спою», которое станет комедийным аналогом «Голоса». Премьера состоится 6 октября.

Новый проект будет отличаться профессиональной подготовкой. «Никаких профессиональных исполнителей и выпускников музыкальных школ, главное условие для участия — отсутствие слуха и голоса при непреодолимом желании петь на публике», — приводит «Интерфакс» сообщение дирекции общественных связей телеканала.

Каждый выпуск будет состоять из выступлений пяти вокалистов, а победителем по итогам зрительского голосования станет тот, кто «причинит минимальный вред окружающим». Ведущим проекта станет юморист, резидент и продюсер телевизионных проектов от Comedy Club Гарик Мартиросян.

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