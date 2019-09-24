23 сентября 2019

Телеведущий Соловьев разгневался в студии канала «Россия». «Врезал так, что аж все вокруг завибрировало»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мастер-класс Владимира Соловьева «Жесткие переговоры». Екатеринбург, соловьев владимир
Гнев Владимира Соловьева вызвал «либеральный бред» про историю РоссииФото: Александр Мамаев © URA.RU

Телеведущий Владимир Соловьев вышел из себя во время съемок своего ток-шоу. Об этом журналист рассказал в своем канале в Telegram.

«Сегодня очень эмоциональный Вечер на телеканале „Россия“. Орал так, что в какой-то момент понял, что в соседних домах начнут стёкла вылетать. Да ещё и по барьеру врезал так, что аж все вокруг завибрировало», — написал Соловьев.

Очевидно, ситуация произошла на съемках нового выпуска шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым». Как рассказал телеведущий, его гнев вызвал «либеральный бред про нашу историю».

При этом Соловьев уточнил, что наибольшую роль в возвращении «образа Сталина в сегодняшнюю политику» сыграл Запад, а также «обслуживающие их либералы, постоянно клевещущие на нашу историю»

Расскажите о новости друзьям
Политика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...