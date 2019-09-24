Гнев Владимира Соловьева вызвал «либеральный бред» про историю России
Телеведущий Владимир Соловьев вышел из себя во время съемок своего ток-шоу. Об этом журналист рассказал в своем канале в Telegram.
«Сегодня очень эмоциональный Вечер на телеканале „Россия“. Орал так, что в какой-то момент понял, что в соседних домах начнут стёкла вылетать. Да ещё и по барьеру врезал так, что аж все вокруг завибрировало», — написал Соловьев.
Очевидно, ситуация произошла на съемках нового выпуска шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым». Как рассказал телеведущий, его гнев вызвал «либеральный бред про нашу историю».
При этом Соловьев уточнил, что наибольшую роль в возвращении «образа Сталина в сегодняшнюю политику» сыграл Запад, а также «обслуживающие их либералы, постоянно клевещущие на нашу историю»