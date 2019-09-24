Югорчане пытаются через суд найти виновника крупного пожара

Пожар в многоэтажке тушили более трех часов Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Жители Нижневартовска готовятся через суд определить виновника крупного пожара в жилом доме на улице Чапаева в Нижневартовске, случившегося 12 февраля, который лишил их единственного жилья. Об этом «URA.RU» рассказал юрист, занимающийся делом.

«Имеющиеся в распоряжении документы не дают окончательного ответа, кто же виноват. То ли интернет-провайдер, то ли управляющая компания и кому выдвигать претензии — не ясно», — рассказывает юрист Ксения Шеховцева.

По официальной информации, озвученной властями города, пожар произошел из-за аварийного режима работы электропроводки в оборудовании местного интернет-провайдера «Метросеть», но там не торопятся признавать свою вину и выплачивать компенсации. Инсайдер внутри компании соглашается с тем, что единственное, что сумели доказать следователи пожнадзора Нижневартовска — пожар начался в ящике с оборудованием «Метросети», но, по мнению той же Шеховцевой, это не является доказанной причиной пожара.

«Известно, что оборудование было установлено без договора, в обход жильцов. Это, безусловно, вина „Метросети“. Но есть в этом и вина управляющей компании, которые обеспечили саму возможность такой установки. В связи с этим, вероятных ответчиков, которых мы будем привлекать к выплате компенсаций, может быть несколько: провайдер, коммунальщики и, возможно, фонд капитального ремонта», — добавляет Шеховцева.

На момент публикации новости, получить комментарий в «Метросети» журналисту агентства не удалось. Официальный запрос информации направлен в адрес компании.