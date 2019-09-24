Оставшийся без Курентзиса пермский оперный получил премию за спектакль маэстро

Пермский оперный театр удостоился премии в четвертый раз Фото: Максим Денисов © URA.RU

новость из сюжета Курентзис уходит из Пермского театра оперы и балета

Пермский театр оперы и балета удостоился премии Casta Diva за спектакль «Жанна на костре». Постановка была признана событием 2018 года, говорится в сообщении, распространенным пресс-службой театра. Авторами постановки выступили режиссер Ромео Кастеллуччи и дирижер Теодор Курентзис, который до 21 августа являлся худруком пермской оперы.

«„Жанна на костре“ — спектакль, который подводит итог восьмилетнему художественному руководству Теодора Курентзиса в Пермском театре оперы и балета. Одновременно это этапная работа всего коллектива театра, которая продвигает всех нас на иную ступень творческой иерархической лестницы. Мы счастливы, что эпоха Теодора в театре была, и мы хотим, чтобы творческие связи с маэстро сохранялись», — отметил гендиректор театра Андрей Борисов.

Премия Casta Diva присуждается наиболее ярким спектаклям российских музыкальных театров. Пермский театр оперы и балета удостоился ее в четвертый раз. Бывший худрук Пермского оперного театра Теодор Курентзис покинул театр в конце августа из-за разногласий с руководством региона. Дирекция театра так и не получила от него ответа по поводу предложения возглавить в следующем году Дягилевский фестиваль в Перми.