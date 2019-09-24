Бывший мэр российского города покончил c собой сразу после отставки

Мэр самарского города ушел из жизни, совершив самоубийство Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Новокуйбышевске (Самарская область) бывший мэр Владимир Фомин пытался покончить с собой на следующий день после того, как покинул пост главы города. Мужчина скончался утром 24 сентября. Как сообщают местные СМИ, рядом с телом было найдено ружье.

«Сегодня, 24 сентября, в 08:35 на 58-м году жизни скончался бывший глава г. о. Новокуйбышевск В.Н. Фомин», — сообщается на официальном портале городского округа Новокуйбышевск. Что послужило причиной смерти бывшего главы на сайте не уточняется.

По информации мэрии города, Фомин приступил к обязанностям главы Новокуйбышевска 4 декабря 2018 года. 23 сентября депутаты городской думы поддержали решение Фомина покинуть пост главы города, передает РИА «Новости».