По словам экспертов, Силин выбрал наиболее неудачный вариант продолжения конфликта Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Ректор Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ-СИНХ) Яков Силин допустил серьезную ошибку, выпустив видеообращение о ЛГБТ-скандале в вузе, считают политологи. Специалисты в беседе с «URA.RU» объяснили, что история с едва не отчисленным студентом стала уже выходить из новостной повестки, а Силин дал повод общественности вновь обратить на нее внимание.

«Это классический случай непонимания, как устроена современная информповестка. Этим 13-минутным обращением Силин открыл новую серию противостояния ректора и молодого парня якобы нетрадиционной ориентации», — сказал «URA.RU» политолог Алексей Швайгерт.

По словам собеседника «URA.RU», для Силина лучшим выходом из ситуации было бы молчание. Ошибку в действиях ректора признал и уральский PR-технолог Платон Маматов. Правда, он считает, что Силину действительно надо было выпустить ролик, но с другим содержанием.

«Сексуальная ориентация людей, то, на какие паблики они подписаны, это не дело вуза. Задача университета дать образование, а не регулировать интересы человека. … Я бы посоветовал Силину выпустить обращение, в котором он бы заявил, что мониторинг — действительно важное дело. Но руководство сделало ошибочные выводы и вмешалось в те дела, которые не касаются вуза», — считает Маматов.

Студента первого курса УрГЭУ едва не отчислили из-за подписки в соцсетях на ЛГБТ-паблик. Позднее в вузе сообщили, что не собираются отчислять учащегося. Сегодня Силин выпустил видеообращение, в котором 13 минут говорил о пользе мониторинга соцсетей и сравнил влияние геев с угрозой от экстремистов, самоубийц и наркоманов.