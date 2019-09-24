Яков Силин дал понять, что вуз и дальше будет мониторить соцсети студентов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ректор Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ-СИНХ) Яков Силин записал видеообращение к уральцам после скандала с угрозой отчисления студента за подписку в соцсетях на ЛГБТ-паблик. Руководитель вуза 13 минут рассуждал о пользе от мониторинга соцсетей и приравнял влияние студентов с нетрадиционной сексуальной ориентацией к угрозе от экстремистов и самоубийц.

В начале своего монолога Силин сообщил, что в вузе учатся студенты из 56 стран мира и из множества регионов России. Следить за их публикациями в соцсетях вузу необходимо, так как «молодежь привозит с собой и частичку культуры, и частичку проблем».

«Важно, чтобы была обеспечена безопасность студентов в местах проживания и в учебных корпусах. Мы на системной основе мониторим социальные сети, чтобы обезопасить студентов от возможного влияния тех событий и лиц, которые призывают к экстремизму. Все, что связано с радикальным исламом, наркотиками, сиуцидами и другими отрицательными явлениями», — заявил Силин на камеру.

При этом ректор заявил, что на студента, поддерживающего ЛГБТ, якобы пожаловались студенты и родители. «Он в открытую, представившись студентом университета, продвигает и популяризирует одно из сообществ нетрадиционной сексуальной ориентации, — сказал Силин. — У каждого могут быть свои особенности. Но это не означает, что свое мнение, свои особенности и интересы, склонности и отклонения надо навязывать другим».

Ранее, «URA.RU» сообщало, что студент, попавший под опалу руководства вуза, может получить политическое убежище в США. Сам Силин накануне стал героем еще одного скандала — Российская академия наук нашла плагиат в его диссертации.