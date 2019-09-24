В Кремле потребовали жесткой реакции на отказ США выдать визы российским дипломатам

В Кремле считают, что Вашингтон не имеет права не пускать российских сенаторов на Генассамблею ООН Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru

Кремль назвал «неприемлемой ситуацией» отказ США выдать визы российским сенаторам, включенным в делегацию РФ для участия в Генассамблее ООН в Нью-Йорке. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, таким образом Вашингтон «нарушает международные обязательства».

«Ситуация тревожная и неприятная. Дело в том, что фактически Вашингтон нарушает свои собственные международные обязательства», — приводит слова Пескова ТАСС. Он добавил, что США не могут не выдать визы россиянам, поскольку речь идет не о двусторонних отношениях, а о международных обязательствах.

«Это, безусловно, требует достаточно жесткой реакции со стороны Москвы и не менее жесткой реакции, по нашему убеждению, со стороны ООН», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев рассказал, что США отказали сенаторам в выдаче виз для участия в Генассамблее ООН, напоминает агентство Nation News. Комментируя это, представитель МИД России Мария Захарова обвинила США в невыполнении обязательств перед международным сообществом.