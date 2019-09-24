Кандидат в главы Салехарда вернулся из Москвы на Ямал

Пост главы Салехарда может занять Алексей Титовский Фото: сайт Заповедная Россия news.zapoved.ru

Алексей Титовский может стать мэром столицы ЯНАО Салехарда. Такую версию озвучили источники «URA.RU».

«Именно его считают основным кандидатом на этот пост», — сказал «URA.RU» собеседник. Сам Титовский не ответил на звонки и смс журналиста агентства.

В данный момент Титовский работает экспертом-консультантом в департаменте внешних связей региона. Ранее он возглавлял департамент по науке и инновациям в правительстве ЯНАО и также находился в прямом подчинении у замгубернатора Александра Мажарова. Летом прошлого года он переехал в Москву вслед за прежним губернатором региона Дмитрием Кобылкиным, ставшим главой Минприрорды. Титовский стал директором департамента государственной политики и регулирования в сфере развития особо охраняемых природных территорий министерства. Но весной 2019 года вновь вернулся на Ямал.

В данный момент главой Салехарда является Иван Кононенко. Но, по версии источников, он сам не хотел бы занимать этот пост далее.

В пресс-службе мэрии Салехарда уточнили, что до 8 октября члены комиссии ведут прием заявок. «Все кандидатуры строго конфиденциальны. Эту информацию они (члены комиссии) никому не разглашают. После 8 октября они официально озвучат весь список [кандидатов]», — уточнили в мэрии.