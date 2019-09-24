Сборную России могут отстранить от участия в чемпионате мира по футболу в 2022 году

На последнем чемпионате мира сборная России дошла до четвертьфинала Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россия может быть отстранена от участия в чемпионате мира по футболу в 2022 году из-за нового допинг-скандала. Это произойдет, если Всемирное антидопинговое агентство (WADA) придет к выводу, что Московская лаборатория намеренно сфальсифицировала допинг-тесты, переданные в международную организацию, сообщает The Telegraph.

В таком случае санкции, которые наложат на весь российский спорт, распространятся и на футбольную сборную, которая в следующем году начнет квалификационный турнир на чемпионат мира в Катаре, намеченный на 2022 год. У России есть три недели, чтобы объяснить фальсификацию тестов на допинг, передает News.ru .

Как писало «URA.RU», сборная России может пропустить летние Олимпийские игры в Токио в 2020 году. Всемирная антидопинговая лаборатория заподозрила Московскую лабораторию в намеренной фальсификации отправляемых допинг-проб на протяжении 18 месяцев. Таким образом, РУСАДА может снова лишиться лицензии.