Гибель группы Дятлова сравнили с убийством царской семьи

Все будет озвучено на специальной пресс-конференции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Тайна перевала Дятлова

Активисты фонда памяти группы Дятлова представят 1 октября доказательства того, что Следственный комитет должен возбудить уголовное дело о гибели туристов-дятловцев. Дело 1959 года дятловеды считает фикцией: на нем нет номера, неточна дата и нет указания на статью УК.

Адвокат фонда сравнил гибель туристов с убийством Николая II. «В Свердловской области было другое громкое преступление — расстрел царской семьи, — заявил „URA.RU“ Евгений Черноусов. — Было расследование, проведенное белогвардейским следователем, но потом [в 1991 году, когда нашли захоронение] дело вновь завели» (в 2008 закрыли, сейчас оно возобновлено — прим. ред.).

В июле 2019 активисты фонда направили обращение главе СК Александру Бастрыкину с просьбой возбудить уголовное дело о гибели дятловцев. Ответ спустя два месяца — о том, что обращение перенаправлено в Генпрокуратуру.

«Зачем, ведь прокуратура уже 10 лет не возбуждает дела! — говорит адвокат. — Нарушен УПК! Поэтому мы подготовили новые обращения — в Генпрокуратуру (чтобы та ходатайствовала перед СК о возбуждении дела), повторно в СК и президенту России».

В пресс-конференции 1 октября (она пройдет в ТАСС) примут участие руководитель фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич, адвокат Евгений Черноусов, писатель-историк из Тюмени Олег Архипов (автор книги о судмедэкспертах в деле группы Дятлова и о тюменских ОПГ) и впервые — сестра Игоря Дятлова Татьяна Перминова.