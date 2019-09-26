26 сентября 2019

Гибель группы Дятлова сравнили с убийством царской семьи

© Служба новостей «URA.RU»
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Мемориал группе Дятлова на Михайловском кладбище. Екатеринбург, кладбище, группа дятлова, цветы, цветы на могиле
Все будет озвучено на специальной пресс-конференцииФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Тайна перевала Дятлова

Активисты фонда памяти группы Дятлова представят 1 октября доказательства того, что Следственный комитет должен возбудить уголовное дело о гибели туристов-дятловцев. Дело 1959 года дятловеды считает фикцией: на нем нет номера, неточна дата и нет указания на статью УК.

Адвокат фонда сравнил гибель туристов с убийством Николая II. «В Свердловской области было другое громкое преступление — расстрел царской семьи, — заявил „URA.RU“ Евгений Черноусов. — Было расследование, проведенное белогвардейским следователем, но потом [в 1991 году, когда нашли захоронение] дело вновь завели» (в 2008 закрыли, сейчас оно возобновлено — прим. ред.).

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В июле 2019 активисты фонда направили обращение главе СК Александру Бастрыкину с просьбой возбудить уголовное дело о гибели дятловцев. Ответ спустя два месяца — о том, что обращение перенаправлено в Генпрокуратуру.

«Зачем, ведь прокуратура уже 10 лет не возбуждает дела! — говорит адвокат. — Нарушен УПК! Поэтому мы подготовили новые обращения — в Генпрокуратуру (чтобы та ходатайствовала перед СК о возбуждении дела), повторно в СК и президенту России».

В пресс-конференции 1 октября (она пройдет в ТАСС) примут участие руководитель фонда памяти группы Дятлова Юрий Кунцевич, адвокат Евгений Черноусов, писатель-историк из Тюмени Олег Архипов (автор книги о судмедэкспертах в деле группы Дятлова и о тюменских ОПГ) и впервые — сестра Игоря Дятлова Татьяна Перминова.

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