Бывший приближенный Навального раскрыл подробности предстоящего митинга

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Митинг Либертарианской партии против пенсионной реформы. Москва, навальный алексей, триколор, флаг россии, российский флаг
Алексей Навальный намерен повторить успех августовского митинга в Москве (архивное фото)Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный после поездки в США поручил своим подчиненным повторить успех митинга 10 августа. Тогда на акцию народ зазывали рэпер Оксимирон и журналист Юрий Дудь. Об этом заявил бывший волонтер штаба Навального Александр Туровский.

«Я тут узнал, как прошло совещание Навального после возвращения из США, естественно, он там не только бегал и развлекался. Нужны отчеты, митинг должен быть очень крупным и крутым», — написал на своей странице в Facebook Туровский. По его словам, все усилия, в том числе финансовые, направлены на привлечение к митингу звезд. Туровский полагает, что киноактрисе Александре Бортич предложили миллион рублей.

Бывший сторонник Навального признался, что на прошлом митинге рэперу Face и группе «Кровосток» заплатили по 8 млн рублей за участие в протестах. «При стоимости в 800 тысяч рублей они получили по 8 млн. Поэтому денег не жалеть!» — подчеркнул он.

Туровский заявил, что Навальный поддержал несостоявшегося кандидата в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь, призвавшую найти «очередного терпилу», который «за всех пострадает».

В 2017 году избитый волонтер штаба Навального обвинил главу ФБК в отсутствии поддержки. Навальный заявил, что Фонд борьбы с коррупцией предлагал свою помощь, однако Туровский отказался.

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