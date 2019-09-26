Бывший приближенный Навального раскрыл подробности предстоящего митинга

Глава Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный после поездки в США поручил своим подчиненным повторить успех митинга 10 августа. Тогда на акцию народ зазывали рэпер Оксимирон и журналист Юрий Дудь. Об этом заявил бывший волонтер штаба Навального Александр Туровский.
«Я тут узнал, как прошло совещание Навального после возвращения из США, естественно, он там не только бегал и развлекался. Нужны отчеты, митинг должен быть очень крупным и крутым», — написал на своей странице в Facebook Туровский. По его словам, все усилия, в том числе финансовые, направлены на привлечение к митингу звезд. Туровский полагает, что киноактрисе Александре Бортич предложили миллион рублей.
Бывший сторонник Навального признался, что на прошлом митинге рэперу Face и группе «Кровосток» заплатили по 8 млн рублей за участие в протестах. «При стоимости в 800 тысяч рублей они получили по 8 млн. Поэтому денег не жалеть!» — подчеркнул он.
Туровский заявил, что Навальный поддержал несостоявшегося кандидата в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь, призвавшую найти «очередного терпилу», который «за всех пострадает».
В 2017 году избитый волонтер штаба Навального обвинил главу ФБК в отсутствии поддержки. Навальный заявил, что Фонд борьбы с коррупцией предлагал свою помощь, однако Туровский отказался.