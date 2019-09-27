Властям следует работать над улучшением жизни россиян, а не принимать новые законы о запрете курения. Такое мнение выразил исполнительный директор Общероссийского движения за права курильщиков Андрей Лоскутов.
По его словам, сейчас в России запрещено курить везде, где только можно это запретить, но при этом россияне не спешат отказываться от пагубной привычки. Пока власти не найдут ответ на вопрос, почему так происходит, борьба с табаком «будет оставаться имитацией», уверен Лоскутов.
«Умирают не от табака, умирают от жизни. Если жизнь плохая, человек будет стараться закурить, выпить, еще что-то сделать. Если жизнь хорошая, он будет отказываться от тех привычек, которые сокращают эту хорошую жизнь», — добавил руководитель общественной организации, отметив, что властям стоит работать над улучшением жизни людей.
Ранее, как напоминает RT, правительство РФ утвердило запрет на использование открытого огня на балконах квартир, гостиниц и общежитий. Таким образом, с 1 октября за курение на балконе россиянам будет грозить штраф до 5 тысяч рублей.