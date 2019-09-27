Работу «Газпрома» в Польше назвали «трагедией»

Глава польской государственной нефтяной компании PGNIG Петр Вожняк заявил, что транзит российского газа по трубопроводу Opal привели бы к «трагическим перебоям» поставки сырья в Польшу. Такое заявление Вожняк сделал на Всепольском экономическом форуме в Седльце.
«Если бы OPAL не затормозили, у нас бы не хватило газа на юго-востоке Польши», — передает слова Вожняка издание Biznesalert.pl. Недостающие объемы топлива теперь будут поставляться через Украину, передает агентство Nation News.
Суд ограничил «Газпрому» использование газопровода Opal (сухопутное продолжение «Северного потока»), по которому газ доставляется напрямую в Германию через Балтийское море, до 50%. Главными сторонниками такого решения были Польша и Украина, которые теряли деньги из-за потери транзита топлива через их территорию, напоминает RT.