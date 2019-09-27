26 сентября 2019

Губернатор сменил чиновника, ответственного за снос исторических зданий в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
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Снесенное историческое здание, деревянный дом усадьбы Назаровых начала XX века. Челябинск, строительный мусор, снос, старое здание
При Александре Баландине в центре Челябинска снесли усадьбу купцов Назаровых конца 19 векаФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Перестановки в правительстве Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление о назначении председателем государственного комитета охраны объектов культурного наследия региона Алексея Федичкина. Ранее он руководил отделом проведения контрольных мероприятий аппарата главы и правительства региона, сообщили «URA.RU» в пресс-службе правительства.

Предыдущий председатель госкомитета охраны объектов культурного наследия Александр Баландин был уволен в первой волне отставок чиновников после вступления Текслера в должность губернатором. В неофициальных разговорах поводом называется серия скандалов со сносом исторических зданий в центре Челябинска.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
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