Губернатор сменил чиновника, ответственного за снос исторических зданий в Челябинске

При Александре Баландине в центре Челябинска снесли усадьбу купцов Назаровых конца 19 века Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в правительстве Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление о назначении председателем государственного комитета охраны объектов культурного наследия региона Алексея Федичкина. Ранее он руководил отделом проведения контрольных мероприятий аппарата главы и правительства региона, сообщили «URA.RU» в пресс-службе правительства.

Предыдущий председатель госкомитета охраны объектов культурного наследия Александр Баландин был уволен в первой волне отставок чиновников после вступления Текслера в должность губернатором. В неофициальных разговорах поводом называется серия скандалов со сносом исторических зданий в центре Челябинска.