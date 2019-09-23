Челябинский губернатор отправил в отставку трех руководителей

Алексей Текслер подписал документы по отставкам и назначениям Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в правительстве Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 23 сентября утвердил новый список министров и начальников главных управлений. Своих должностей лишились только три руководителя, сообщили «URA.RU» источники в губернаторской резиденции.

Не заключили новые контракты с Сергеем Приколотиным (минздрав), Татьяной Никитиной (минсоцотношений) и с Александром Баландиным (госкомитет по охране культурного наследия).

Приступил к работе новый вице-губернатор по внутренней политике Анатолий Векшин. По его контроль будут переведены управления общественных связей и по внутренней политике. Отвечавший за политику Евгений Голицын сохранил статус вице-губернатора, но теперь будет курировать другие вопросы. Ранее стало известно, что остались при своих должностях первые вице-губернаторы Виктор Мамин и Ирина Гехт, вице-губернаторы Сергей Сушков, Сергей Шаль, Вадим Евдокимов, Олег Климов. Переназначен вице-губернатор Егор Ковальчук.

Сохранили свои должности Алексей Бетехтин (минкульт), Алексей Бобраков (минимущества), Алексей Кобылин (минсельхоз), Александр Кузнецов (минобразования), Александр Козлов (минсвязи), Иван Куцевляк (минэкономразвития), Татьяна Кучиц (минтарифов), Сергей Лихачев (минэкологии), Леонид Одер (минспорта), Андрей Пшеницын (минфин), Виктор Тупикин (минстрой). Остались на своих постах руководители главных управлений.