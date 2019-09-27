Вылетавший из Москвы самолет «Уральских авиалиний» столкнулся с птицами

Несмотря на столкновение самолета с птицами, экипаж принял решение продолжить полет Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Самолет «Уральских авиалиний» Airbus-319, который выполнял рейс Москва — Екатеринбург, столкнулся с птицами при вылете из аэропорта Домодедово. По неподтвержденной информации, инцидент произошел на высоте 550 метров.

Капитан воздушного судна сообщил о столкновении со стаей птиц в 10:19 утра, передает «Пятый канал» со ссылкой на источники. Экипаж принял решение продолжить полет. После приземления лайнера он был осмотрен специалистами, которые обнаружили следы столкновения в районе лобового и бокового стекла второго пилота.

На момент публикации в пресс-службе «Уральских авиалиний» не ответили на запрос «URA.RU».

В августе похожий инцидент произошел с самолетом «Уральских авиалиний», который вылетел из подмосковного Жуковского в Симферополь. Во время набора высоты в двигатели судна попали птицы, из-за чего отказали системы. Экипаж во главе с пилотом Дамиром Юсуповым тогда предотвратил катастрофу, сумев посадить Airbus в кукурузном поле.

Обновлено в 12:37: В пресс-службе «Уральских авиалиний» корреспонденту «URA.RU» подтвердили, что во время выполнения рейса Москва-Екатеринбург в лобовое стекло Airbus ударилась птица. «Полет прошел в штатном режиме. По прилете в Екатеринбург был произведен осмотр воздушного судна, никаких повреждений не было выявлено», — отметили в авиакомпании.



Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе аэропорта Домодедово, для обеспечения орнитологической защиты службы аэропорта ежедневно проводят комплекс мероприятий. После получения информация о возможном столкновении самолета с птицей, орнитологи аэропорта провели дополнительную проверку. Скоплений птиц в зоне аэродрома не было выявлено.