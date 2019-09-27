Василий Козлов (слева) и Виктория Казакова делят между собой ключевые функции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Свердловской области реформировано министерство международных и внешнеэкономических связей. Глава ведомства Василий Козлов 26 сентября подписал указ о введении нового административного регламента в МиВЭС. Документ создает новые департаменты и отделы в министерстве, а также наделяет его новыми функциями.

Согласно приказу министра, теперь ведомство образуют четыре структуры: департамент международных связей, департамент внешнеэкономического и гуманитарного сотрудничества, отдел госслужбы, организационной работы, бюджетного планирования и учета, а также отдел международного протокола. Согласно прошлому регламенту, министерство было образовано из двух департаментов: международного сотрудничества и департамента организационной работы.

В 524-страничном документе также прописаны функции министерства. Например, ведомство теперь отвечает за поддержку и развитие экспорта в Свердловской области. Под эти цели в МиВЭС создан отдел поддержки и развития экспорта, он входит в департамент внешнеэкономического сотрудничества.

На базе министерства Виктории Казаковой могут создать новое ведомство Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ранее «URA.RU» сообщало, что МиВЭС намерено получить ряд функций по международной деятельности, которые относятся к Министерству инвестиций и развития региона (МИР). Инсайдеры говорили, что если реформа произойдет, то МИРу будет подписан смертный приговор — на его базе будет создано «суперминистерство», а глава Виктория Казакова уйдет в отставку. Последние изменения в МиВЭС обладают признаками того, что процесс начался, считают наблюдатели: «Экспорт — одна из тем, за которую отвечает Казакова. Например, ее ведомство проводит конкурс „Лучший экспортер области“».

В департаменте информполитики Свердловской области «URA.RU» ответили, что пересечения функций двух министерств нет: «Новый регламент отражает произошедшую реорганизацию министерства, перераспределение функций между существующими еще ранее департаментами. Новых не создано. Штатная численность, насколько известно, в последнее время не изменялась. Цель всех преобразований в усилении работы по поддержке экспорта в рамках национального проекта „Международная кооперация и экспорт“, которая уже приносит ощутимые плоды», — заявили в ДИПе.