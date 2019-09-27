26 сентября 2019
25 сентября 2019

Думу протестного пермского города возглавил соратник мэра

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Заседание городской Думы. Курган, рука, поднятая рука, голосование
Спикером думы в Добрянке стал близкий к действующему главе района Антон ПалкинФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Депутаты думы Добрянского городского округа со второй попытки избрали председателя. Им стал 28-летний начальник отдела охраны труда Пермской ГРЭС Антон Палкин, сообщает местная газета «Зори плюс».

«Председателем думы большинством голосов избран Антон Палкин», — пишет издание, указывая, что за него проголосовало 14 из 25 депутатов. Его оппонента Андрея Шитова поддержали 11 депутатов.

Антона Палкина считают близким к действующему главе района Константину Лызову. Это повторное заседание местного представительного органа. Предыдущее состоялось в минувший понедельник. Депутаты голосовали дважды, но оба раза кандидаты в спикеры думы набирали одинаковое количество голосов.

Добрянский городской округ прославился протестами, которые начались из-за муниципальной реформы. В начале 2019 года депутаты пермского заксобрания поддержали преобразование семи муниципальных районов в городские округа. В из числе был и Добрянский. По словам Лызова, территория после объединения выиграет с экономической точки зрения. Жители территории выступали против преобразований.

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