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Пермский парламент закрыл глаза на протесты и принял главный политпроект края

Алена Скользина
© Служба новостей «URA.RU»
21 марта 2019 в 14:46
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Заседание законодательного собрания. Пермь, уткин юрий, законодательное собрание перми
Большинство депутатов поддержало преобразование муниципальных районов в городские округаФото: Анастасия Яковлева © URA.RU (Фото из архива)

Депутаты законодательного собрания Пермского края поддержали преобразование Добрянского, Ильинского, Красновишерского, Октябрьского, Очерского, Чердынского и Чусовского муниципальных районов в городские округа. Соответствующее решение было принято на пленарном заседании краевого парламента большинством голосов.

«Благодаря объединению территория станет сильнее экономически», — цитирует передает «Коммерсант-Прикамье» главу Добрянского района Константина Лызова. По его словам, экономия в результате объединительных процессов составит порядка 30 миллионов рублей.

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Ранее сообщалось, что жители поселка Полазна, входящего в Добрянский район, выступали против идеи включения поселка в городской округ. По их мнению, включение Полазны в городской округ лишит поселок самоуправления и не принесет никаких плюсов. Между тем на сегодняшнем заседании краевого парламента Константин Лызов отметил, что только половина жителей Полазны выступала против преобразования района в городской округ.

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