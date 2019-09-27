За банкротство Utair взялся московский банк

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Вечерний споттинг в Кольцово. Екатеринбург, utair, ютэир, ютейр, atr 72
Крупнейшему перевозчику опять угрожают банкротствомФото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Проблемы у авиакомпании UTair

К контрагентам, изъявляющих желание обанкротить одного из крупнейших авиаперевозчиков Utair, подключился столичный «МТС-банк». Информация об этом размещена на портале «Федресурс».

«ПАО «МТС-Банк» сообщает о своем намерении обратиться в суд с заявлением о признании ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» несостоятельным (банкротом)», — сообщается в официальном письме. Сумма претензий финансовой структуры к перевозчику пока не известна.

Как сообщало «URA.RU», чуть ранее с намерением инициировать процедуру банкротства перевозчика выступил «Флеш лайт капитал». В июле он проиграл иск, поданный в сторону Utair совместно с еще тремя контрагентами перевозчика. Сумма исковых требований на все компании на тот момент составляла 308 тыс. рублей. Совокупная задолженность Utair перед поставщиками оценивается в 74 млрд рублей.

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