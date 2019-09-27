Матвиенко заявила, что россиянам невозможно накопить на пенсию

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что новая система накопительных пенсий может не заработать, потому что значительной части россиян нечего откладывать. Такую позицию она озвучила, комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте.
«На мой взгляд, сейчас значительная часть населения имеет доходы, из которых им просто нечего выделять на увеличение пенсионного обеспечения в будущем», — поделилась Матвиенко в разговоре с РИА «Новости». Спикер верхней палаты отметила, что увеличение пенсий за счет личных сбережений широко применяется во всем мире, но в России эту практику может ждать провал.
Также Матвиенко указала на то, что россияне могут испытать трудности, пытаясь понять все детали пенсионной системы. По мнению политика, граждан запутали постоянные изменения, которые происходят в этой сфере. При этом Матвиенко подчеркнула, что она не против преобразований, если они будут продуманными.
Ранее стало известно о проекте Минфина РФ с рабочим названием «О гарантированном пенсионном продукте (ГПП)», напоминает RT. Согласно задумке правительства, он должен заменить вызвавший споры на высоком уровне проект индивидуального пенсионного капитала (ИПК). Также, как передает VSE42.Ru, в начале сентября правительство поддержало разрешающий выплачивать пенсию частным пенсионным фондам в 55 и 60 лет.