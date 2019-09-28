Звезда сериала «Глухарь» отказался извиняться за дебош в самолете: «Некогда выяснять отношения»

Заслуженный артист РФ, звезда сериала «Глухарь» Максим Аверин отказался извиняться за дебош, устроенный на авиарейсе Барнаул-Москва. Актер заявил, что он ничего не делал.
«Я извиняться не буду, потому что я ничего не сделал», — заявил Аверин телеканалу РЕН-ТВ. Отвечать на вопросы журналистов он не стал, сел в автомобиль и уехал.
До этого актер признал, что на него пожаловалась стюардесса. «Мне некогда выяснять отношения, надо работать», — приводит слова Аверина «Московский комсомолец» после того, как его отпустила транспортная полиция. Сотрудникам правоохранительных органов он написал объяснительную.
Очевидцы инцидента на борту самолета поддержали артиста. Они считают, что бортпроводница нарушила «его личные границы». «На борту самолета стюардессы всегда правы, могут сделать любое замечание, а Максим Аверин был явно очень уставшим. Видимо, его чем-то разозлили, потому что он несколько раз просил „оставить его в покое“», — рассказал очевидец газете, подчеркнув, что артист «пьяным не был точно».
Аверин устроил скандал на борту лайнера, совершавшего перелет из Барнаула в Москву. Актера задержала транспортная полиция в аэропорту Шереметьево, его оштрафовали на 500 рублей за мелкое хулиганство.
Ранее в Сеть попало видео, где артист спорит с бортпроводниками, ругается матом и пытается выбить телефон из рук оператора, напоминает Nation News. По некоторым данным, его зачинщиком стал директор артиста Николай Коренев, добавляет телеканал 360.