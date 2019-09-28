Причина пожара в исправительной колонии пока не известна Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени горит исправительная колония №4. Об этом «URA.RU» сообщил собственный источник.

В ГУ МЧС по Тюменской области информацию о произошедшем подтвердили. «К тушению пожара привлечено 63 человека личного состава и 24 единицы спецтехники МЧС. Подразделения работают по повышенному рангу пожара», — говорится в сообщении ГУ МЧС.

Очевидцы пожара предполагают, что горит здание столовой в колонии. Судя по фотографиям, дым от пожара видно издалека.

По данным «URA.RU», в этой колонии отбывает наказание бывший глава Ярковского района Тюменской области Евгений Щукин. Его осудили за превышение должностных полномочий и приговорили к трем годам колонии общего режима.

В пресс-службе УФСИН по Тюменской области и приемной колонии ИК-4 не ответили на звонок корреспондента «URA.RU».

Новость обновлена 13.38: пожар в ИК-4 потушен. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. За час спасателям удалось локализовать возгорание. Во время пожара никто не пострадал.