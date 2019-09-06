Осужденного тюменского чиновника проверили на детекторе лжи

Экс-глава Ярковского района Евгений Щукин успешно прошел проверку на полиграфе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Экс-глава Ярковского района Евгений Щукин, подозреваемый в поджоге, успешно прошел тест на полиграфе в СИЗО Тюмени. Об этом «URA.RU» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Ранее агентство сообщало, что бывшего чиновника доставили в изолятор из колонии, где он отбывает наказание за превышение полномочий.

«Проверка прошла успешно, Щукин уже отправился обратно в колонию, чтобы спокойно отбыть свой срок. Обвинения не подтвердились», — рассказал инсайдер. В поджоге экс-главу района обвинил житель Ярково Владимир Матаев, считающий, что Щукин таким образом мстил ему за работу в Общественной палате муниципалитета.

В управлении СК РФ по Тюменской области оперативно прокомментировать информацию о прибытии бывшего главы района в колонию не смогли — в ведомстве взяли время на подготовку ответа.

21 февраля Щукин был осужден по статье о превышении должностных полномочий и приговорен на три года колонии общего режима. Поводом для возбуждения дела стало незаконное выделение земли под строительство жилого дома в поселке Винзили в границах санитарно-защитной зоны завода ООО «Инвест-силикат-стройсервис» семь лет назад.