Подросток организовал убийство собственного отца в Дагестане

Юноша и его сообщники дали признательные показания Фото: Jennifer Van Vleet /Flickr

В поселке Загородный в Дагестане 16-летний подросток организовал с друзьями убийство собственного отца. Троих юношей задержали сотрудники полиции.

О преступлении стало известно, когда местная жительница сообщила о пропаже своего брата. Накануне 55-летний мужчина поругался с сыном, после чего подросток убежал из дома, сообщает «АиФ — Дагестан». Мальчик подговорил своих друзей 17 и 18 лет помочь ему убить отца. Одному из сообщников подросток пообещал крупную сумму денег.

В результате молодые люди избили мужчину металлической трубой. От ударов по голове отец мальчика скончался. Его тело вывезли на машине в лес, где и спрятали. Позднее юношей задержали, все трое дали признательные показания. Возбуждено уголовное дело.