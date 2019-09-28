Подросток организовал убийство собственного отца в Дагестане

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Открытая лицензия 11.06.2015. Педофилия., наручники, арест, задержание, криминал, педофилия
Юноша и его сообщники дали признательные показанияФото: Jennifer Van Vleet /Flickr

В поселке Загородный в Дагестане 16-летний подросток организовал с друзьями убийство собственного отца. Троих юношей задержали сотрудники полиции.

О преступлении стало известно, когда местная жительница сообщила о пропаже своего брата. Накануне 55-летний мужчина поругался с сыном, после чего подросток убежал из дома, сообщает «АиФ — Дагестан». Мальчик подговорил своих друзей 17 и 18 лет помочь ему убить отца. Одному из сообщников подросток пообещал крупную сумму денег.

В результате молодые люди избили мужчину металлической трубой. От ударов по голове отец мальчика скончался. Его тело вывезли на машине в лес, где и спрятали. Позднее юношей задержали, все трое дали признательные показания. Возбуждено уголовное дело.

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