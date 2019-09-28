СМИ: звезду сериала «Счастливы вместе» задержали с кокаином в белье

Наталью Бочкареву остановили из-за подозрительного поведения Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российскую актрису, звезду сериала «Счастливы вместе» Наталью Бочкареву задержали сотрудники полиции в Москве. При себе у артистки был сверток с кокаином.

Бочкареву остановил наряд ДПС из-за подозрительного поведения. Патрульные поинтересовались у актрисы, имеет ли она при себе наркотики. Как сообщает РЕН ТВ, в ответ звезда призналась полицейским, что спрятала кокаин в нижнем белье. Она достала сверток с запрещенным веществом и отдала правоохранителям. По предварительной информации, вес порошка составил 0,69 грамма.

Возбуждено уголовное дело по статье 228.1 Уголовного кодекса (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотиков). Сотрудники органов провели в квартире у Бочкаревой обыск, однако ничего там не нашли.