Чеченец готов и дальше извиняться перед Кадыровым за скандал с дочерью на свадьбе

Житель Чечни не видит ничего страшного в извинениях перед Рамзаном Кадыровым Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Житель Чечни, извинившийся перед главой республики Рамзаном Кадыровым за присутствие на свадьбе собственной дочери, считает свой поступок абсолютно правильным. Об этом он заявил в разговоре с журналистом «URA.RU».

«Я считаю, что сделал все абсолютно правильно, принеся извинения и главе нашей республики, и всему чеченскому народу. Традиции действительно ведь мной были нарушены, мне не стоило появляться на свадьбе дочери, это действительно запрещено, такие у чеченцев национальные традиции. Поэтому, если это потребуется, я готов и еще раз принести искренние извинения многоуважаемому Рамзану Ахматовичу, которого я никоим образом не хотел обидеть и задеть своим неразумным поступком», — отметил мужчина, попросивший не указывать своего имени.

Ранее сообщалось, что глава Чечни Рамзан Кадыров на совещании с представителями министерств и ведомств республики показал видеозапись, на которой взрослый мужчина находится на свадьбе рядом с невестой. Сказав, что по возрасту этот мужчина годится в отцы девушки.

Кадыров раскритиковал его поведение, отметив, что никому не позволит пренебрегать чеченскими традициями. Позже житель опубликовал видео с извинениями. Через некоторое время эту историю прокомментировал бывший представитель Рамзана Кадырова на Среднем Урале, общественный деятель Салаудин Мамаков, который рассказал о том, что в Чечне отцу запрещено появляться на свадьбе дочери, чтобы не показывать эмоций.