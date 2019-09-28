Звезда сериала «Счастливы вместе» не признает задержание с кокаином: «видео смонтировано»

Актриса пообещала найти и наказать тех, кто раздувает скандал Фото: Instagram Натальи Бочкаревой

Актриса, звезда сериала «Счастливы вместе» Наталья Бочкарева утверждает, что видео задержания с наркотиками было смонтировано. На своей странице в Instagram она выступила с обращением, отметив, что вначале новость о том что ее «задержали с кокаином в трусах» порадовала и удивила. однако затем она осознала всю серьезность ситуации.

«Я посмотрела это видео, и могу сказать, что оно смонтировано. Тем более что время суток вечернее, и очень плохого качества», — отметила Бочкарева. По ее словам, в сумерках люди, желающие испортить ее репутацию, могли «что-то там намудрить». «Люди, которые пытаются заработать на мне, раздуть скандал, должны нести ответственность за свои слова», — подчеркнула актриса.

По словам акртисы она позвонит в полицию за разъяснением ситуации. Между тем ранее в МВД заявили, что на Бочкареву завели уголовное дело за приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработка наркотических средств без цели сбыта, напоминает телеканал 360. В МВД также уточнили, что после всех необходимых процедур, актрису отпустили под подписку о невыезде.

Ранее стало известно, что сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, в котором ехала Бочкарева. Женщина, как сообщил РИА «Новости», источник в МВД, сильно нервничала. Полиция обнаружила у актрисы сверток с кокаином, который она якобы прятала в нижнем белье.