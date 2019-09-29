Профессор, которого Путин считает «придурком», назвал причину популярности Сталина в РФ

По мнению ученого, Сталин стал своеобразным брендом России Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Советский лидер Иосиф Сталин стал своеобразным брендом России. Об этом, выступая в екатеринбургском Ельцин Центре заявил профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Сергей Медведев, которого президент РФ Владимир Путин в свое время назвал «придурком».

«По моему мнению, популярность Сталина — часть „большой русской обиды“ за распад СССР. В связи с этим многие россияне пытаются найти в лице Сталина „чувство высшей справедливости“. Сталин — это наш ответ миру (прежде всего, Западу), который якобы хочет „расчленить“ нас. Сторонники Сталина имеют в виду, что у нас есть „страшный усатый человек“, который защитит и спасет страну», — полагает ученый. По его мнению, популярность Сталина не является поддержкой действующей российской власти. Медведев считает, что в Сталине многие из его сторонников и поклонников могут видеть борца с коррупцией и «беспределом».

Ранее «URA.RU» сообщало о том, что любовь россиян к лидеру СССР Иосифу Сталину в 2019 году достигла исторического максимума. Более половины граждан признались, что относятся к вождю с «восхищением», «уважением» и «симпатией». Сейчас роль Сталина в истории положительно оценивают 70% россиян. Это рекордный показатель за все годы подобных социологических исследований. Отрицательно об итогах правления Сталина высказались лишь 19% опрошенных.

Любовь россиян к Сталину растет уже несколько лет подряд. Если в марте 2016 года к генсеку хорошо относились 37% граждан, то спустя год этот показатель достиг 46%. А 43% опрошенных заявили, что без сталинских репрессий сохранить порядок в стране было бы невозможно.