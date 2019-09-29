Сирия требует вывести из страны все незаконные иностранные войска

В Сирии незаконно находятся солдаты США и Турции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Война в Сирии

Власти Сирии требуют вывода всех иностранных войск со своей территории. Об этом на Генассамблее ООН заявил глава сирийского МИД Валид Муаллем.

Муаллем в своей речи отметил, что Соединенные Штаты и Турция сохраняют незаконное военное присутствие на севере страны. «Они дошли до такой наглости, как проведение переговоров и создание так называемой зоны безопасности», — цитирует сирийского дипломата РИА «Новости». Муаллем отметил, что названные им страны нарушают международное право и хартию ООН. Он подчеркнул. что если войска не будут выведены. то правительство страны готово пойти на «любые контрмеры в соответствии с международным правом».

Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что гражданская война в Сирии окончательно завершена. Министр подчеркнул, что Россия выступает за восстановление территориально целостной Сирии.

Воздушно-космические силы РФ начали операцию в Сирии 30 сентября 2015 года по приказу, отданному президентом Владимиром Путиным. О военной помощи в борьбе с террористами российского лидера попросили власти Сирии.