Божена Рынска раскритиковала шведскую активистку, у которой «украли детство»

Светская львица Божена Рынска полагает, что Грета Тунберг «вызывает ужас» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Вдова бывшего гендиректора телеканала НТВ Игоря Малашенко, светский обозреватель Божена Рынска не считает героем 16-летнюю школьницу из Швеции Грету Тунберг, выступившую в ООН.

«Читала все комментарии про Грету, несмотря на то, что она у меня ужас утробный вызывает мимикой, хтонической злобой и выражением лица. Детство украли у тех, кто сейчас в зоне военного конфликта живёт или кого в Гретином возрасте уже давно в пятые жены продали. А Грета из того мира, где ни у кого ничего не крадут, а только дают: в школу не хочешь — пожалуйста, на кораблике в Америку — да сколько угодно… Верю, что у Греты „украли детство“, она с такой ненавистью об этом говорит, но это сделали не те, к кому она обращается, и климат тут тоже не причем. А кто это сделал — родители, школа, болезнь, что-то ещё — мы не знаем», — написала Рынска на своей странице в Facebook.

16-летняя шведская школьница Грета Тунберг известна одиночными акциями протеста 24 сентября выступила на саммите Организации Объединенных Наций (ООН) по вопросам, связанным с климатом. Во время выступления она обвинила мировых лидеров в краже ее детства. Также девочка заявила, что мировые лидеры обсуждают деньги и экономический рост, в то время как умирают люди и целые экосистемы.

Журналист Владимир Соловьев жестко раскритиковал выступление несовершеннолетней активистки. «Очевидно, что Грета — проект. Очевидно, что происходит манипуляция общественным мнением. Очевидно, что за этим стоят серьезные бизнес-интересы», — написал телеведущий. Соловьев добавил, что волнуется за шведскую школьницу, поскольку из неё «лепят Пророка экологической веры».