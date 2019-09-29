Немецкий турист, проехавший на велосипеде по России, раскрыл, что его поразило

Турист проехал на велосипеде более тысячи километров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Путешественник из Германии, 68-летний Мартин Крик, который проехал на велосипеде от Москвы до Санкт-Петербурга, рассказал, что в России его поразили люди. Об этом сообщает немецкая газета Augsburger Allgemeine.

«Это огромная страна с множеством жителей, которые имеют совершенно разные потребности и восприятие», — заявил турист. Он отметил, что на него произвело впечатление гостеприимство людей, которых он встречал по пути. Одна бабушка, по его словам, подарила ему целое ведро яблок.

Крик подчеркнул, что иногда в путешествии ему мешала погода. По словам немца, ему не очень понравилось ехать на велосипеде пять часов под дождем. Также турист запомнил российские дороги, которые были иногда были безупречными, асфальтированными, а иногда «слякотными», передает агентство Nation News.

Путешествие Крика по России на велосипеде заняло 11 дней. Вместо со своим напарником-россиянином он проехал более тысячи километров по международному велосипедному маршруту R-1. В целом немец оценил его как «хороший и очень продуманный». Во время поездки велосипедисты посещали достопримечательности и общались с местными жителями.