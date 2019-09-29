Фотографу-убийце Лошагину могут изменить режим и место отбывания наказания

Дмитрий Лошагин просит его перевести в колонию-поселение Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбургский фотограф Дмитрий Лошагин, осужденный за убийство супруги-модели Юлии Прокопьевой, в ближайшее время может сменить режим и место отбывания наказания. Об этом «URA.RU» сообщил начальник пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александр Левченко.

«Да, он подал ходатайство об изменении наказания и переводе его для отбывания наказания на участок исправительного центра при КП-66. Материалы направлены в суд», — говорится в сообщении. Колония-поселение №66 была открыта в Старых Решетах в феврале в ходе реализации программ в части расширения сферы применения наказаний, альтернативных лишению свободы. Сейчас Лошагин находится в исправительной колонии №10 в Екатеринбурге.

Уральский фотограф был приговорен к десяти годам заключения за убийство жены. Ранее сообщалось, что в ИК № 54 в Новой Ляле Лошагина хотели изнасиловать заключенные. Осужденный заявил, что платил экс-замначальника исправительной колонии Рафику Зиннатуллину, чтобы тот защитил его от насилия. Бывшего сотрудника ФСИН приговорили к 8,5 года лишения свободы как коррупционера.